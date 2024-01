Por último, defendemos el derecho constitucional de la huelga y en particular la del SINTCB, porque el resultado no sólo impactan al salario y prestaciones, sino también en sus efectos políticos y socia les. Las palabras se deben acompañar siempre por los hechos.

Mary Carmen Larralde Hurtado, José Castillo Labra, Benito Cristobal Ortiz, Remedios Bernal Zamora, María Silvia Villegas Nieves y Adrián Pedrozo

Le suspenden depósito de pensión del Bienestar

Mi padre, Salvador Salas Roldan, de 84 años, es beneficiario del programa de pensión Bienestar. Cada bimestre recibía sus depósitos hasta que pidieron hacer el cambio de tarjeta del banco privado al del Bienestar. Debido al deceso de mi mamá, no pude llevarlo a hacer el cambio de tarjeta y le suspendieron su depósito. En agosto pasado lo lleve a tramitarla al Centro Integrador de Bienestar, en Valle de Chalco, estado de México, donde me pidieron regresar en octubre para ver si la tarjeta ya había sido activada. No fue así.

Envié un mensaje por Twitter a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien me remitió con un asesor, mismo que me solicito de nuevo los documentos y fotos de mi papá. Me pidió estar pendiente, pero no recibí ninguna notificación. Envié un segundo mensaje a Montiel el 27 de diciembre y me dijo que la solicitud ya estaba en el área correspondiente, a la cual me dirigí, donde un asesor me informó que no había fecha exacta para una respuesta y ese tramite tardaría entre cuatro y cinco meses.

Le respondí que me parecía una falta de respeto hacia los adultos mayores que esperan su pensión. A la fecha suman cuatro bimestres en los que no le depositan.

Magdalena Salas Núñez

Pide solidaridad con Nabor Garrido

A Nabor Garrido, uno de los fundadores de La Jornada, los médicos le descubrieron un tumor canceroso en el riñón derecho, el cual le ha provocado una grave complicación pulmonar que le dificulta la respiración y le impide trabajar. Requiere hospitalización urgente, pero no cuenta con recursos económicos. Quienes deseen solidarizarse con él pueden hacer sus donaciones en el sitio https://donadora.org/cancer-rinon-nabor. Gracias.

Humberto Musacchio