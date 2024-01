Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de enero de 2024, p. 27

Casi 19 años después de haber sido desplazadas de sus casas por el huracán Stan, en Tapachula, Chiapas, las personas afectadas no han recibido las escrituras de los departamentos donde fueron reubicadas, lo cual les impide gestionar ante el gobierno mejoras a sus propiedades y tener derecho a heredarlas.

Así lo denunció Evodia Vázquez Antonio, representante de la Asociación Civil Fraccionamiento San Jorge, quien señaló que, aunado a lo anterior, existe el riesgo de que la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, tome el control del pozo que abastece a los vecinos inconformes para enviar el agua hacia otra unidad habitacional.

En entrevista, la dirigente recordó que luego de la devastación que dejó Stan en diversas colonias de Tapachula en 2005, el entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía ordenó la compra de cientos de apartamentos para los damnificados en el fraccionamiento San Jorge, pero no terminó de pagar las viviendas.

De acuerdo con Vázquez, de las 536 casas que existen en dicho asentamiento, 450 son habitadas por damnificados del huracán y no han sido escrituradas debido a un adeudo de entre 70 y 90 millones de pesos.

Luego de la administración de Salazar, dijo, han pasado cuatro gobernadores más “y estamos en lo mismo. Hemos tenido más de 10 mesas de trabajo y sólo nos dicen que ‘ya merito’. Las calles del fraccionamiento están muy maltratadas y tenemos 5 mil 556 metros de áreas verdes que no podemos mejorar”, porque, al no ser propietarios oficialmente, no pueden solicitar ayuda de las autoridades.