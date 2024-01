Raúl Robledo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de enero de 2024, p. 26

Monterrey, NL., El gobierno del estado, encabezado por el emecista Samuel García Sepúlveda, vetó las convocatorias que lanzó el Congreso local (con mayoría priísta y panista) para nombrar a los próximos fiscales especializados en combate a la corrupción y delitos electorales de la entidad.

Además, hizo observaciones a diversos decretos remitidos por la Legislatura, relacionados con los valores catastrales y los presupuestos de ingresos del ejercicio fiscal 2024 de nueve municipios gobernados por la oposición.

Los fiscales anticorrupción, Javier Garza y Garza, y especializado en delitos electorales, Gilberto de Hoyos Koloffon, concluirán sus gestiones el 9 de marzo, por lo que el Congreso inició el proceso para designar a quienes asumirán dichos cargos.

Las convocatorias fueron aprobadas el pasado 11 de diciembre de 2023 y se dio vista al Ejecutivo estatal para su publicación. En ellas se puntualizó que los interesados se podrían registrar del 12 de diciembre de 2023 al 3 de enero del presente año, pero debido al periodo vacacional se amplió la fecha límite hasta el 19 de este mes.