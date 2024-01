▲ La tenista mexicana, 98 de la clasificación mundial, ratificó que pasa por gran momento y ahora enfrentará a la alemana Jule Niemeier (169) para llegar al Abierto australiano. Foto @renatazarazua

“Mi objetivo es poder recuperarme de las lesiones y que mi cuerpo esté completamente sano para disputar torneos importantes. Otro de mis sueños es alcanzar el top 100, porque es algo para lo que he trabajado junto con mi equipo durante mucho tiempo. Me siento muy contenta por darle alegrías a mi país y espero que no sea la única”, dijo en aquella ocasión en el puerto.

La capitalina entrena desde hace algunos años con su hermano Patricio, quien además funge como compañero de prácticas de la estadunidense Venus Williams. Su afición por el tenis viene de cuna, su tío abuelo, Vicente Zarazúa, fue pieza fundamental en el equipo mexicano de Copa Davis de 1968 a 1975; fue compañero de los más grandes mexicanos de toda la historia: Rafael Osuna (finales de los años 60) y Raúl Ramírez (principios de los 70).

En otros resultados de jugadores tricolores. Giuliana Olmos y su compañera de Taiwán, Hao-Chin Chan, consiguieron un cómodo triunfo ante las estadunidenses Sophie Chang y Bethanie Mattek-Sands por 6-1 y 6-3 en la primera ronda del WTA 250 en Hobart, Australia.

El deporte blanco nacional inicia con optimismo el 2024 luego de cerrar 2023 con el doblista veracruzano Santiago González participando en las ATP Finals, torneo que concentra a los mejores jugadores del año.