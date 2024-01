De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de enero de 2024, p. a10

Pumas confirmó a Rogelio Funes Mori, ex delantero del Monterrey, como su nuevo refuerzo para el inicio de la Liga Mx. Acompañado del presidente del club, Luis Raúl Pérez, y el vicepresidente Miguel Mejía Barón, quien estuvo a cargo de las negociaciones, el argentino naturalizado mexicano, mundialista en Qatar 2022, firmó contra-to en las instalaciones de Cantera.

Todo se dio tal y como la entidad auriazul esperaba, luego de que Funes Mori no llegó a un acuerdo con los Rayados para extender su permanencia en la Sultana del Norte. Al superar los exámenes médicos correspondientes, el jugador ya entrenó bajo las órdenes de Gustavo Lema, director técnico del plantel , informó el club en un comunicado que sirvió de mensaje de bienvenida.

Lema, ex auxiliar técnico de Antonio Mohamed, quien dirigió al Mellizo durante su etapa con los regiomontanos, sumó de esta manera su tercera incorporación en el mercado de transferencias tras los arribos del peruano Piero Quispe y el mexicano Guillermo Martínez, otrora goleador en el Puebla.

