A pesar del momento histórico difícil que se vive actualmente , el expositor no deja de tener esperanzas por la mayor conectividad. Además, siento que el arte salvó mi vida. A mi modo de ver, esta casa me acompaña con la idea de entender al mundo y conectar con ello. Me parece extraño pensar en eso como una casa voladora, porque no necesariamente busca dónde aterrizar. De la casa, me gusta su fragmentación y cómo transforma otros edificios .

La estructura de la casa se asoma también al patio del recinto que Halilaj utilizó para suspender diferentes elementos, incluso dibujos de cuando estaba en el campo de refugiados, en los que mezcló sueños, pájaros y soldados . La representación de una palomilla se repite en la exhibición: Ahora en Kosovo buscan un futuro en el que todos tengamos un lugar. Sin embargo, para encontrar ese lugar a veces necesito esconderme en esa palomilla, ser un pájaro u otra cosa para darme tiempo .

En paralelo a la exposición, Halilaj ha creado la imagen de una gallina de gran escala, con las alas extendidas, para el exterior de un avión Boeing 737 de la flota de Aeroméxico. Lo acompaña la leyenda Nga Runiku me dashni! (¡De Runik con amor!). La aeronave viajará por el país y el continente durante el periodo de la muestra sin un recorrido fijo. Esta comisión artística materializa la fascinación de Halilaj por los viajes y el movimiento libre a través de las fronteras políticas. En este contexto, su tema recurrente, con la gallina incapaz de volar, finalmente surca los cielos.

La exposición Petrit Halilaj: Runik permanecerá hasta el 7 de abril en el Museo Tamayo (Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec).