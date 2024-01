Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de enero de 2024, p. 29

Gabriela de la Torre, integrante del Consejo Judicial Ciudadano, reprochó la violencia con que el diputado del Partido Acción Nacional Aníbal Cañez Morales se dirigió a ella y sus compañeros durante la sesión de ratificación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.

En una carta manifestó sentirse ofendida, agredida y amenazada porque el panista se dedicó a descalificar y denigrar a su persona, tan sólo por emitir una opinión favorable a la ratificación de la fiscal, lo que aparentemente no coincide con las formas de pensar del diputado.

Recordó que el año pasado, el pleno del Congreso votó por unanimidad –incluido Cañez– a los integrantes del consejo, por lo que consideró injusto “que por emitir una opinión técnica y ciudadana me humille de esa forma, me juzgue y condene públicamente, con el desprestigio que dicha acción reprochable conlleva hacia mi persona, mi familia y las personas que me conocen.