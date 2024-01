Laura Gómez Flores y Sandra Hernández García

Miércoles 10 de enero de 2024

A partir de hoy, Ulises Lara López asumirá la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante el rechazo del Congreso local de ratificar a Ernestina Godoy, quien a su vez informó que saldrá a las calles para luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria y explotado sexualmente a las mujeres, y quitar la máscara a quienes pretenden convertirse en perseguidos políticos .

Durante su cuarto y último informe de labores presentado en el Altar de la Patria, la fiscal anunció el nombramiento de Lara López como coordinador general de investigación territorial para que asuma la suplencia, como estipula la Ley Orgánica de la fiscalía.

Ello, dijo, en tanto el Congreso capitalino decide lo que corresponda, pues la institución no puede quedar acéfala y Ulises conoce la fiscalía, está comprometido con la justicia y continuará trabajando con ética y transparencia .

Dicha legislación no exige requisito alguno para ejercer el cargo temporalmente, no así de manera definitiva, pues tendría que contar con título y cédula de licenciatura en derecho con experiencia mínima de cinco años, lo cual no tiene, pues es sociólogo y apenas en 2020 concluyó el doctorado en derecho en la Universidad Ejecutiva del Estado de México.

Tras rechazar que no ser ratificada en el cargo sea una derrota, pues no vale la pena negociar la justicia, y no íbamos a ceder a presiones del PRI y del PAN , señaló que 83 bandas involucradas en delitos de alto impacto han sido desarticuladas en esta administración.

Acompañada por representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, funcionarios federales, legisladores y líderes de Morena, destacó que fueron detenidos, además, mil 600 objetivos prioritarios y 102 líderes de las principales organizaciones criminales generadoras de violencia, como el cártel de Tláhuac, La Unión Tepito, Los Rodolfos, Los Tanzanios y Los Maceros.