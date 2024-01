os eventos migratorios más recientes atizaron la propaganda de opinólogos y comentócratas contra el comunismo, el populismo y otros ismos que se han inventado para asustar al niño con el coco. Discutí en redes con algunos muy famosos –incluidos ex embajadores y así– para tratar de explicar a sus seguidores –no a ellos– que las actuales corrientes, las tragedias migratorias, tienen su origen en la economía mundo capitalista nacida de la expansión de los imperios marítimos de los siglos XVI a XVIII, de la revolución industrial y, sobre todo, la era del imperialismo clásico (1870-1914), así como la disponibilidad de recursos básicos para la industrialización ( https://acortar.link/0n6jhP ), que hacen que la gente emigre de las ex colonias y semicolonias a las que fueron metrópolis imperiales. Sobre esos imperios, dijo Aimee Cesaire en 1955: Lo que el muy cristiano burgués del siglo XX no perdona a Hitler no es el crimen como tal, no es la humillación del hombre como tal: es el crimen contra el hombre blanco por haber aplicado a Europa procedimientos colonialistas que hasta entonces sólo se destinaban a los árabes, a los coolíes de India y a los negros de África (olvidó los indios americanos).

Guerras: Palestina ocupa el cuarto sitio (debajo de Mónaco) y Siria aparece hasta el 16. Casi todos los países de la devastada ex Yugoslavia ocupan altos lugares en la lista. Aunque los Balcanes requerirían otra explicación, pues aparecen los países de la región: Albania (14), Bulgaria (26) y Rumania (35)… inmediatamente arriba de Portugal. Grecia ocupa el puesto 68.

Rusia es el cuarto expulsor mundial de población en números absolutos, con 10 millones de migrantes, pero tiene 11 millones de inmigrantes, casi todos de las repúblicas ex soviéticas. Los ex soviéticos de Europa migran con mayor frecuencia a Europa occidental. La primera república ex soviética de esta lista, Moldavia, aparece en el lugar 13; seguida por Armenia (21) y Lituania (28).

Contra mi prejuicio, los países africanos no están en los primeros lugares: el primero en aparecer es el devastado Sudán del Sur (27, con 24.3 por ciento de su población en el exterior, casi toda en países vecinos y no en los ex imperios), seguido por Eritrea, 30, y República Centroafricana (44).

América. La ONU registra 12 millones de mexicanos migrantes, sólo debajo de India (18 millones, 1.28 por ciento de su población). Esta dudosa cifra deja a México fuera de la lista, pues únicamente 8.75 por ciento de su población es emigrante. Sin contar el Caribe anglófono, ¿qué países americanos registran mayor migración? El Salvador está en el sitio 25; Venezuela, 41 (19 por ciento de su población), Haití, 46; Cuba 47 y República Dominicana, 54, los tres con entre 14 y 15 por ciento de su población fuera de su país, y como supuestamente no es un país, no aparece Puerto Rico en esta tabla, pero dos terceras partes de los nacidos en la cuarta gran Antilla, viven en el territorio continental de Estados Unidos, cifra muy superior a la de Haití y Cuba y apenas inferior a la de la tercera, Jamaica: https://acortar.link/UaTV1S). Luego siguen Paraguay, lugar 62; Nicaragua, 66, y Uruguay, 67. No, no están entre los expulsores de más de 10 por ciento de su población México, Honduras, Guatemala, Bolivia, Perú ni Colombia.

Es el comunismo , dicen los opinócratas. Otros porcentajes: Vietnam expulsa a 3.48 por ciento de su población, muy lejos del límite de 10 por ciento con que elaboré la lista; Angola, 2 por ciento, China, 0.74 por ciento, y Norcorea, 0.02… según datos oficiales.

¿Interpretamos estos datos?