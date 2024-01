L

a República se debate en un desiderátum de años largos. Comenzó con una sorpresa. Julio, 2018: la elección, con amplio margen, de Andrés Manuel López Obrador. Siguió una gran celebración por parte de sus electores. Las oposiciones habrán arrojado una furtiva lágrima. Las semanas comenzaron a transcurrir después de la toma de posesión en diciembre de aquel año, y ocurrió que el Presidente empezó a convertir en hechos el programa que había anunciado durante años. Y lo hizo con rapidez creciente y cada vez con mayor alcance y profundidad, orientado por su divisa por el bien de todos, primero los pobres . AMLO presidente se convirtió en el mayor activista detrás del desiderátum: era menester empezar a sacar de la pobreza y de la pobreza extrema a la mayoría de los mexicanos, en una economía que rondaba el duodécimo lugar del mundo por el tamaño de su producto interno. Y había que actuar con celeridad, que la carencia profunda de tantos no puede esperar.

En paralelo las oposiciones insultaban al Presidente cada vez más. No soportaban que su programa electoral se convirtiera en unos hechos de gobierno que lo afianzaban constantemente, retroalimentando su poder para hacer realidad su programa de gobierno. Los insultos se convirtieron en mentiras disparatadas, en diatribas delirantes, en invectivas mendaces cotidianas. Debieron echar mano de ideaciones locas que fueron volviéndose repetitivas. Mientras, las realizaciones en programas de beneficio social y en obras de infraestructura valiosísimas se dejaban venir en cascada. Las oposiciones lentamente se percataron de que no eran los dueños de México ni de los mexicanos. Habían actuado, por sexenios interminables, como si lo fueran. Por eso la herida no ha parado de hablar con tantas diatribas. El hombre de pueblo, dicharachero, les había ganado la partida: insoportable. Si en algo es imperativo no perder el principio de realidad –la realidad de los hechos, no la de los relatos que se pretenden performativos– es en política.

La voz de las oposiciones sigue sonando igual, pero empeorando ahora que deberán enfrentar la elección presidencial de junio próximo. El pasado 5 de enero el junior X. González, escribió: “Sheinbaum es tan mala candidata –¿a alguien le cabe duda?– que no le va a añadir un solo voto a su coalición, que –en buena medida– depende del clientelismo presupuestal. Xóchitl en cambio, carismática y humana, le sumará muchos votos de indecisos, amlopentidos y abstencionistas a su coalición”. Tiene tan perdido el piso el junior, que es probable que crea lo que escribe. Toda la oposición dice creer que los programas de beneficio social son clientelismo.