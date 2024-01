Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de enero de 2024, p. 5

La pretensión de revisar el padrón de las personas desaparecidas no es borrar ninguno de los casos que se encuentran en el portal oficial, sino se busca poner orden de la situación en este ámbito y una revisión general, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Refirió que esta decisión surge de la manipulación de cifras que se detectó. Subrayó que, por principios, en su gobierno no nos atreveríamos a hacer algo así .

Incluso, expresó que, a través de la Secretaría de Gobernación, las madres que buscan a sus hijos serán atendidas, porque no ocultamos nada, no vamos a borrar a los desaparecidos de las listas . Informó que esta secretaría está trabajando en este análisis con la colaboración de diversas instancias gubernamentales, federales y locales.

Al ser interrogado sobre una presunta inconsistencia en las cifras sobre los casos de desaparición en Jalisco, explicó: “de repente aparece que –empiezo a notarlo en los medios, que son como boletines del conservadurismo– es en este gobierno en donde ha habido más desaparecidos. ¡¿Cómo?! Si yo no he permitido la represión ni la desaparición de nadie, ni masacres; si hemos respetado los derechos humanos, si hasta se burlan de que hablo de abrazos y no balazos, y termino como el representante del gobierno que más ha desaparecido personas”.