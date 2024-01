De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de enero de 2024, p. 4

La precandidata presidencial por PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que este lunes se propinó una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum , en referencia a que el Congreso de la Ciudad de México se negó a ratificar a Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la capital del país.

De acuerdo con Gálvez, Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México .

Además, la virtual abanderada consideró en sus redes sociales que la impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política. Mi reconocimiento a las y los diputados de la coalición por su valentía y por no doblarse ante las amenazas del oficialismo .

Gálvez visitó ayer Los Mochis, Sinaloa, donde dirigentes agrícolas, acuícolas y pesqueros le plantearon la necesidad de que se emprendan en México acciones y programas que permitan el rescate integral de sus actividades.