Ante la pregunta sobre si la elección presidencial ya está definida, respondió: No se puede decir eso en una democracia porque la última palabra la tiene el pueblo, la tienen los ciudadanos; pero sí, la gente no quiere la corrupción .

A la par, acusó que 2024 abrió con una campaña mediática en su contra por parte de los opositores –gasolinazo y la violencia– con el objetivo de perjudicar a Morena y su precandidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien no mencionó por su nombre; aunque acotó: No les funcionó .

“Se me vinieron con todo y sí me doy cuenta, pero no les funcionó. Eso no significa que no vaya a seguir la campaña, va a continuar. Así dicen en mi pueblo, en Tabasco dicen: ‘Lo mejor es lo peor que se va a poner’.”

Lo hicieron pensando que si me atacaban a mí, afectaban todo el movimiento, y esto también afectaba a quien pueda representar a nuestro movimiento en las elecciones .

En el caso de Guerrero, dijo, se habló de 30 asesinados con drones, cuando la cifra oficial es de cinco. Sobre Tabasco, afirmó que es una estrategia del conservadurismo, pues en esa entidad el PAN no tiene ni registro. En Tabasco o somos liberales o somos radicales, pero no somos conservadores .

Anunció que al concluir febrero suspenderá sus actos públicos debido a la veda electoral –sólo tendrá giras privadas de supervisión–, aunque continuará con las mañaneras.

Previamente, durante la conferencia, se refirió también a lo que el ex presidente Felipe Calderón publicó en la red social X sobre un supuesto deterioro en la planta de Laguna Verde, y tiempo después él mismo sale a decir que las imágenes no eran ; o al episodio en su gira del fin de semana por un supuesto rechazo a la diputada trans Salma Luévano: criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer .

También enlistó lo que a su juicio deben ser las características de quien ocupe la Presidencia en 2024: autoridad moral, preparación, oficio, formación, ideales, principios, capacidad, honestidad y no ser empleado de los potentados.