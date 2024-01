Lo que no saben es que Ernestina Godoy, desde donde ande, muy probablemente en el Senado, no quitará los ojos de las acciones de los azules y empeñará sus mejores esfuerzos para evitar que la impunidad campeé en el búnker de la Doctores.

Los azules, según nos dicen, están dispuestos a hipotecar hasta el edificio de la colonia Del Valle si eso sirve para convencer a quien llegue a la fiscalía para meter un ventarrón de olvido en eso de los pecados, no muy graves, según ellos, cometidos por sus militantes.

El voto de la venganza no alcanza a cobijar las raterías que la fiscalía logró probar, y tampoco logrará impedir lo ya hecho: la visión inconfundible de la deshonestidad que alberga en Acción Nacional.

in mucho ruido, pero conformes, los militantes, principalmente de Acción Nacional, lograron impedir que Ernestina Godoy siguiera como fiscal de la Ciudad de México porque no tienen la seguridad de que las acciones en contra de los ilícitos, antes impunes, de los azules se frenen.

Por eso los panistas no celebran, saben que ganaron un combate, pero la guerra sigue y van perdiendo, aunque la posibilidad de que llegue la señora Alcalde les da una luz de esperanza, que en las filas de Morena no consideran posible.

Lo que es innegable es que, si el caso es como se dice, se estará fortaleciendo a una de las tribus dominantes en la ciudad, que ha logrado expandirse y tomar una parte importante de lo que hoy es Morena, pero que, cuando menos por ahora, no ha logrado penetrar la estructura de la candidata a la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum, quien no comulga con los apetitos de las tribus.

De pasadita

Se diga lo que se diga, Marcelo Ebrard no será el candidato de Movimiento Ciudadano. Eso es lo que se asegura en los círculos más cercanos al ex canciller, lo que no quiere decir, de ningún modo, que se haya alejado de la política.

Hasta donde se nos dice, tampoco se trata de que esté padeciendo algún periodo de depresión; por el contrario, se asegura que el político está inquieto y preparando algunas cosas que considera de las más importantes.

Por lo pronto, no ha dejado de estar pendiente de los problemas de México en lo que hace, por ejemplo, a la situación de los migrantes en el país, ni a los conflictos de orden mundial como la guerra en Gaza, y para algunos su trabajo principal está en el análisis de los sucesos en México.

Nadie dice que Marcelo esté quieto ni conforme fuera de la cotidianidad pública. Por eso, aunque se dicen muchas cosas, lo más probable es que el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México algo esté tramando, eso se da por hecho. Ya veremos.

cd_perdida@jornada.com.mx