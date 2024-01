L

a ex titular de Notimex –ex agencia del Estado mexicano–, Sanjuana Martínez, ha revelado prácticas verdaderamente deleznables y dignas de una novela de mafiosos de un grupo de funcionarios y familiares incrustados en el actual gobierno, y de sindicalistas de la vieja guardia, con careta nueva, pero con las mismas mañas.

En el texto publicado por La Jornada, “Lo que hay detrás del conflicto en Notimex” (parte 1), la periodista detalla que una de dichas prácticas, al estilo del crimen organizado, era el cobro de derecho de piso por la cúpula sindical, de su abogado –el papá de la actual secretaria de Gobernación– y de algunos funcionarios para contribuir a una campaña electoral. De no pagar –algo cotidiano en las administraciones anteriores–, de inmediato llegaba la amenaza y el chantaje. En castellano simple: si no me pagas, te chingo.

En su texto, Sanjuana aporta ejemplos de lo anterior: los líderes sindicales me dieron la bienvenida (a la dirección de Notimex) con unas coronas de muerto en mi oficina. Al día siguiente, el dirigente del SutNotimex Conrado García Velasco, envió a un personero para que le autorizara 500 mil pesos por concepto de apoyo que el anterior director (Alejandro Ramos) le entregaba mensualmente .

Continúa: Arturo Alcalde Justiniani ( El Padrino, abogado del SutNotimex y padre de Luisa María, ex titular de la Secretaría del Trabajo, ahora instalada en Bucareli) le exigió “reinstalar a 28 trabajadores que despediste y pertenecían al sindicato; haz lo que quieren; si no, vas a tener mala fama y te van a armar una campaña de desprestigio (y se la cumplió)… Insistió dándome instrucciones precisas: ahorita saliendo te va a hablar (Alfredo Domínguez) Marrufo (ex subsecretario del Trabajo y actual director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral) para que te dirijas a la Junta de Conciliación y Arbitraje y aceptes la reinstalación de esta gente … Me miró fijamente para amenazarme: si no lo haces, lo que viene es la huelga” (en Notimex) … Efectivamente recibí la llamada; no lo hice. A partir de entonces, la operación de acoso y derribo se intensificó”.