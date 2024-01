L

a batalla de fondo se refiere a lo electoral. Morena y sus aliados necesitan sostener una vigorosa pelea judicial contra el llamado cártel inmobiliario, es decir, contra el conglomerado de intereses políticos (sobre todo panistas) y económicos que con una figura altamente emblemática al frente (Santiago Taboada, miembro de la cofradía blanquiazul asentada en la ahora alcaldía Benito Juárez) se enfrenta a la morenista Clara Brugada y pretende ampliar el número de plazas opuestas al morenismo (actualmente, siete de 16 alcaldías).

En realidad, ni siquiera es indispensable la presencia física de Ernestina Godoy al frente de la fiscalía capitalina de justicia. Los procesos iniciados contra panistas relevantes, que en algunos casos han implicado cárcel, y los que están por iniciarse, pueden ser llevados con naturalidad por otros funcionarios, siempre bajo la supervisión del ampliado equipo de juristas que militan en la llamada 4T.

Pero, como ha sucedido en otros casos sumamente polémicos, la gran ganancia política del cuatroteísmo reside en la exhibición palmaria de los intereses nefastos que mueven a quienes resisten aferradamente contra la continuidad de ciertos servidores públicos o a favor de la conservación de esquemas añejos de operatividad institucional corrupta.

Se equivocan los partidos opositores al creer que lograron un gran triunfo al impedir que Godoy siguiera en la fiscalía chilanga, pues no podrán frenar (al contrario, estarían agregando enardecimiento guinda) los procesos relacionados con la delictividad en materia inmobiliaria (que, en el caso, se centran en el panismo por las razones electorales aquí mencionadas, aunque esa delictividad también se ha manifestado en administraciones de todos los colores partidistas) y con la trata de personas, en cuanto a priístas cuyo mejor botón de muestra es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente tricolor en la Ciudad de México y ex diputado que se aloja en un reclusorio capitalino.

Ernestina Godoy podrá encontrar nuevos caminos: ya el líder extraoficial del Senado, Ricardo Monreal, dijo ayer que debería ser candidata de Morena a esa cámara; otras voces la consideran viable como sustituta del virtualmente desaparecido fiscal federal, Alejandro Gertz, o en algún cargo de último tramo en la administración andresina o en campaña con Claudia Sheinbaum en espera de alguna asignación importante en el probable segundo gobierno federal morenista.