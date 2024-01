Precisión de Segalmex a auditorías de 2022

on relación a la información publicada ayer en La Jornada con el título En 2022, más anomalías en Segalmex por $700 millones , me permito solicitarle muy atentamente la publicación de esta carta, en el ejercicio del derecho de réplica como lo establece la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional.

La información sobre posibles inconsistencias en contrataciones e incumplimientos de control interno por 699 millones de pesos corresponden a auditorías que no han concluido, mismas que serán atendidas de manera precisa por las áreas responsables en los tiempos que marca la ley.

Desde el inicio de la actual administración a mi cargo, se han establecido mecanismos de control del gasto y se han atendido las recomendaciones de las auditorías que se han realizado a Segalmex.

Leonel Cota Montaño, director general de Segalmex

Pide que las Afore sean remplazadas

El fondo de pensiones privatizado en 1997 es el robo del siglo. La retroactividad de la ley IMSS de 1997 sobre la ley IMSS de 1973 en cuanto al aumento anual en unidad de medida y actualización (UMA), en lugar de en proporción al salario mínimo, es anticonstitucional definitivamente.

En este tema hay muchas incógnitas: ¿no que no puede aplicarse una ley de manera retroactiva?, ¿cuántos delincuentes no han sido procesados por ese detalle ?, ¿qué motivó que las UMA sí se aplicarán retroactivamente?, ¿hasta cuándo se corregirá este atraco? Es urgente desaparecer las Afore y volver al fondo de pensiones propiedad de los trabajadores, mientras las UMA deben desindexarse de las pensiones, ya que éstas fueron cotizadas en proporción al salario mínimo.

Javier Aspuru

Aclara opinión sobre la huelga en bachilleres

Señoras y señores del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres dicen que su huelga fue legítima, sin duda.

Que seguramente no soy o no he sido agremiado y no he participado en una huelga, no sabía que fuera requisito inalienable (participé, muy joven, en una huelga de Pascual y varias más; desde hace 16 años, con compañeros, hemos ido a varios gremios a hablar de la gravedad de las reformas del IMSS y del Issste, 1997 y 2007. Además, entregué en 2019, en mano y de manera oficial, al Presidente una propuesta para su derogación total y, en la generosidad de este espacio, lo he documentado).

Ustedes responden a la forma, no al fondo de mi crítica; el paro de 50 días acabó con la oferta inicial oficial, ¿quién denigra a una máxima laboral, huelga, con tales demandas y reproduciendo el lastre del charrismo? Con algunos de sus compañeros, jubilados, hay contacto. Reitero mi propuesta a platicar, como ustedes indiquen, con el respeto histórico, científico revolucionario hacia los mártires de Cananea, Río Blanco y todos. Sensibilidad aparte, soy egresado y fui de los últimos profesores de economía del Colbach.