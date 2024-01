E

l presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó las conmemoraciones del intento de golpe de Estado perpetrado por los simpatizantes de su antecesor, el neofascista Jair Bolsonaro. En ese acto, el líder histórico de la izquierda partidista brasileña afirmó: quienes financiaron, planificaron y ejecutaron la tentativa de golpe deben ser ejemplarmente castigados . Aseguró que no hay perdón para quien atenta contra la democracia, pues el perdón sonaría como impunidad, y la impunidad, a salvoconducto para nuevos actos terroristas en el país .

Hasta ahora, 2 mil 170 personas han sido detenidas por la asonada en que fueron invadidos y vandalizados el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial. Sin embargo, apenas una treintena han sido condenadas con penas de hasta 17 años de cárcel por cargos que incluyen abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación criminal, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. La fiscalía ha presentado 232 denuncias contra los presuntos responsables, y continúan las pesquisas para dar con quienes financiaron y promovieron el asalto a las sedes del poder público.

Tras el fracaso de la asonada y ante el rechazo casi unánime que recibe en la sociedad brasileña, la ultraderecha intenta colar la narrativa de que se trató de una acción espontánea de unos cuantos radicales, ajenos a la cúpula bolsonarista y a la manera en que se conduce la mayoría de los simpatizantes del ex mandatario. La falsedad de esta versión queda evidenciada por la miríada de actos violentos, llamados al golpismo y abiertas manifestaciones sediciosas que le antecedieron, así como por la deplorable cobertura del asalto en todos los medios de comunicación públicos del país, entonces todavía dirigidos por funcionarios nombrados por Bolsonaro. En dichos espacios se validó el uso de la violencia y se dio voz a personajes como el senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex gobernante. La negativa de Tarcisio Freitas (ex ministro de Bolsonaro y actual gobernador de Sao Paulo) y Arthur Lira (ex aliado de Bolsonaro, hoy presidente de la Cámara de Diputados) a acudir al acto conmemorativo por un año del fracasado golpe muestra que entre las élites ultraderechistas sigue vivo el apoyo a la cancelación de la democracia.