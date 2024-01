Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 9 de enero de 2024, p. a12

Aunque Nuevo León y Jalisco levantaron la mano para recibir los Juegos Panamericanos 2027, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, aseguró que aún no existe una propuesta formal.

La ex velocista señaló que a pesar de que ambas ciudades cuentan con la infraestructura necesaria para albergar la competencia continental, una posible candidatura tendría que ser aprobada por el gobierno federal.

No he tenido tiempo de tocar el tema con el Presidente, más que nada porque estaríamos comprometiendo una gran cantidad de dinero. Para ser sede debe cumplirse con un pago inicial y después destinar una importante cifra a la organización. Creo que Guadalajara es la que más cerca estaría, aunque ya no existen todas las instalaciones que se utilizaron en los Panamericanos 2011 , explicó.

Apenas el pasado 4 de enero, Panam Sports retiró la sede de los Juegos a Barranquilla, Colombia, por incumplimientos en el contrato,y de inmediato se contemplaron a los dos estados mexicanos como posibles sedes.

Tendríamos que solicitar presupuesto extra y eso se tiene que analizar. En cuanto a lo deportivo, han cambiado las cosas porque antes se permitía una sola sede y ahora se aprueban hasta cinco subsedes. Sería bueno poder organizar unos Panamericanos diversos en varios estados porque se trata de un tema económico también. Quizá puedan ponerse de acuerdo en dos o tres entidades, pero hay que esperar , añadió la funcionaria.

La sonorense también informó que serán aproximadamente 450 millones de pesos los que se destinen a la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos París 2024.