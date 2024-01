Estos videos se suceden con periodicidad en los que exhibe el conflicto con su familia y desmiente que esté atravesando problemas de salud mental. Aunque reconoce que padece una adicción a unas pastillas para adelgazar, rechaza que tenga otro tipo de consumos. Incluso, advierte que si llevara su caso a la corte en Estados Unidos, quienes lo presionan resultarían afectados.

Julio César padre también ha declarado en distintas ocasiones sobre la situación que atraviesa su hijo y la impotencia por no poder ayudarlo mientras esté en Estados Unidos.

Hace unos días el ídolo del boxeo confesó que temía por la salud de su hijo, ya que no puede comunicarse con él, a pesar de todos sus intentos.

En una entrevista con este diario durante la convención de boxeo del CMB en noviembre de 2023, Chávez padre admitió que le resultaba absurdo tener clínicas para ayudar a rehabilitarse a otras personas y no poder apoyar a su hijo.

Tiene que ser por su propia voluntad, si intento traerlo a México por la fuerza, me pueden acusar de secuestro , comentó el ex campeón.

Ya una vez quise traerlo y hasta la policía de Los Ángeles se me echó encima. Me preocupa mucho el estado de mi hijo Julio, pero mientras él no quiera atenderse no puedo hacer mucho , agregó.

Hace un par de años el Junior peleó por última vez y fue una victoria ante el desconocido peruano David Zegarra, en Culiacán.

Seis meses antes había sido derrotado por el brasileño Anderson Silva, peleador de la UFC que sorprendió al mexicano en un combate en el estadio Jalisco.