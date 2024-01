Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 9 de enero de 2024, p. 4

Provocar desconcierto en el lector es la intención, desde el título, de NSFW (No abrir en público): 10 relatos perturbadores, libro de José Noé Mercado.

Editado por Universo de Libros, en él deambulan desde zombies y fantasmas hasta asesinos seriales en ciernes. Es decir, criaturas que conviven de manera cotidiana con la sociedad en la que nos toca vivir, aderezada con los medios de comunicación con sus agendas, además de las redes sociales e Internet, que, de cierta manera, condicionan nuestra forma de vida , señala el escritor, periodista y crítico musical.

Este es el primer libro de cuentos de Mercado. Su antecedente es Apocalipsis zombi (2017), libro que lo definió en la incursión en la literatura de género del terror. En el caso de NSFW (No abrir en público) la idea es, por medio de la ficción de fantasía, captar ese mundo en que vivimos, en el que hay muchos factores que nos perturban. Cada quien podría tener diferentes razones para sentir esta turbación; sin embargo, para mí, vivimos un constante sobresalto que nos saca de nuestra lógica, nuestra zona de confort, y tenemos que enfrentar situaciones que no esperábamos .

Para Mercado, esto puede ser desde un peligro natural, un terremoto o un incendio, hasta reapariciones de viejos amores que “vienen y terminan por convencernos de que no hemos superado una etapa de nuestra vida, de nuestras emociones y sentimientos.

A veces, estas situaciones son tan estrujantes, salidas de la cotidianidad, que me pareció buena idea utilizar la ficción de fantasía para representarlo por medio de monstruos. En ocasiones es más sencillo tomar estas criaturas, que aparentemente no son como nosotros, para plasmar los miedos que nos producen.

El título del libro emplea las siglas NSFW, que en inglés significan not safe for work, que Mercado tradujo como no abrir en público , ya que se trata de una advertencia utilizada en Internet para indicar que hay material sensible que es mejor no ver en público, porque nos puede perturbar . Además, esto recupera mucho la idea del relato antiguo, de verlo quizás en un lugar hasta cierto punto en penumbra, con un café o una copa de vino , asegura.

NSFW (No abrir en público) se estructura en tres partes: USB, Streaming y Cable. Juega con la idea de que son historias que podríamos ver en la pantalla, que muchas veces determina cómo podríamos verlas .