Por su parte, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, sostuvo que el frente negoció más espacios en favor del PRI para amarrarlo , a fin de que no votaran por la fiscal.

Nos sentimos agradecidos con las dos compañeras que se sumaron para votar a favor, en un asunto de libertad y de no aceptar las amenazas. El PRI no debe ser vengativo, porque ahí está claro cómo los estuvieron amenazando para que no votaran libremente .

Por separado, el jefe de Gobierno, Martí Batres, sostuvo que el PAN y el PRI votaron contra Godoy porque se negó a darles impunidad en las investigaciones abiertas por sus vínculos con la corrupción inmobiliaria y la trata de personas.

En tanto, las dirigencias nacionales del PAN y del PRI festinaron que no se haya ratificado a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.