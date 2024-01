Sanjuana Martínez / I

Periódico La Jornada

Lunes 8 de enero de 2024, p. 7

Todo empezó en marzo de 2019, cuando llegué a dirigir Notimex.

Los líderes sindicales me dieron la bienvenida con unas coronas de muerto en mi oficina. Al día siguiente, el dirigente del SutNotimex, Conrado García Velasco, envió a un personero para que le autorizara 500 mil pesos por concepto de apoyo que el anterior director le entregaba mensualmente. Me negué y a continuación interpusimos sendas denuncias penales contra él y su comité ejecutivo.

A los tres meses, cuando salieron los primeros citatorios ante la Fiscalía General de la República, Conrado presentó su renuncia. Pensábamos que ahí había quedado la guerra que este sindicato, que ya funcionaba de manera mafiosa, enfrentaba con todos los directores de la agencia de noticias de los últimos 25 años, a los que siempre sometió. De hecho, el sindicato manejaba la línea editorial, el uso indiscriminado del presupuesto y la contratación y el despido de personal.

Para nuestra sorpresa, en junio de ese mismo año apareció una señora que decía que era la nueva líder sindical, Adriana Urrea, quien era prácticamente una aviadora y nunca la habíamos visto desde nuestra llegada, nos presentó una toma de nota entregada por la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

La señora Urrea nunca hizo elecciones ni asamblea alguna, pero había sido elegida para declarar desde su llegada la amenaza permanente de una huelga. Cuando reclamé al subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, la emisión de dicha toma de nota me contestó que la dependencia no tenía la obligación de revisar si hubo elecciones: nosotros sólo entregamos la constancia .

A partir de entonces se inició una batalla interna en la agencia. Un grupo de editores y reporteros sindicalistas de la redacción torpedeaba la actividad cotidiana con errores garrafales en las notas cometidos a propósito y luego difundidas en la prensa abiertamente en contra del gobierno. El ambiente se fue enrareciendo a medida que poníamos límites a su acostumbrada costumbre de controlar todo.

Nos vimos obligados a poner un reloj checador porque después de ocho meses aparecía gente que nunca habíamos visto trabajar en la redacción diciendo que eran empleados de la dependencia. Ante la austeridad republicana del nuevo gobierno redujimos la nómina 30 por ciento y establecimos revisiones de puestos duplicados y de una amplia lista de aviadores. Los vicios en la redacción eran múltiples: reporteros que no querían cubrir eventos ni salir a reportear argumentando que tenían 50 años o bien que gozaban de un privilegio sindical para quedarse todos los días en su escritorio haciendo nada.

Decidimos aplicar exámenes de confianza y de profesión porque en la redacción teníamos choferes convertidos en editores y personal diverso haciendo labores periodísticas. Eso generó una nueva reducción de la nómina. La mayoría aceptó su liquidación, pero el sindicato se ponía cada vez más agresivo con la nueva administración.

La nueva líder sindical no asistía a la agencia y desde la Bolsa Mexicana de Valores desarrollaba actividades de conductora y periodista para esa institución usando el material periodístico y fotográfico de la agencia. La señora Urrea estaba identificada como la consentida del anterior líder sindical y para comprobarlo investigamos más de una veintena de viajes alrededor del mundo con cargo al erario y fotos publicadas por ella misma haciendo turismo internacional en primera clase.

El Padrino

A finales de 2019 la guerra del sindicato contra la nueva administración era cada día más beligerante. El editorialista Ricardo Raphael me buscó para decirme que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, quería verme. Me sorprendió la forma elegida por el abogado laboral, quien me citó en el restaurante de El Palacio de Hierro de Perisur. Ahí me di cuenta de que el señor operaba la Secretaría del Trabajo a cargo de su hija.

El señor Alcalde utilizó un tono como El Padrino para decirme: tienes que reinstalar a 28 trabajadores que despediste y que pertenecían al sindicato. Haz lo que quieren; si no, vas a tener mala fama y te van a armar una campaña de desprestigio . Le dije que yo no vivía de la aceptación de los demás, pero él insistió dándome unas instrucciones precisas: ahorita saliendo te va a hablar Marrufo para que te dirijas a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que aceptes la reinstalación de esta gente . Guardé silencio y me miró fijamente para amenazarme: si no lo haces, lo que viene es la huelga .

En ese momento supe que el asesor legal del SutNotimex era Arturo Alcalde, en claro conflicto de intereses. Al salir del restaurante, efectivamente recibí la llamada de Marrufo indicándome que me esperaría en la junta. Obviamente nunca fui. A partir de entonces la operación de acoso y derribo se intensificó, particularmente porque gracias a nuestras investigaciones interpusimos más de un centenar de denuncias penales por actos de corrupción contra personal sindicalizado; de hecho, 80 por ciento de la nómina era sindicalizado.

A principios de 2020 un día llegamos y no había personal en la redacción. El sindicato les había dado vacaciones a todos sin consultar a la nueva administración. Argumentaban que así funcionaba el sistema impuesto en la agencia. Sucedían cosas extrañas: una editora que apareció después de un año diciendo que el sindicato le dio un año de permiso con goce de sueldo para criar a su bebé. Una reportera que nunca habíamos visto exigía reinstalarse en su puesto luego de un permiso sindical para que trabajara en el gobierno del estado de México.

Nos enteramos de que el sindicato cobraba por debajo del agua las giras de gobernadores. Esos millones de pesos nunca eran registrados en la administración. Confirmamos que el chayote era una práctica común. Había reporteros que cobraban las entrevistas entre 500 y 5 mil pesos; otros aceptaban de sus fuentes coches e incluso préstamos para comparar casa.

Poco a poco fuimos eliminando vicios e irregularidades y por consecuencia la guerra en nuestra contra se intensificó. La lideresa quería recuperar los privilegios que iban perdiendo: permisos con goce de sueldo bajo pretextos absurdos, laborar dos días a la semana, tener horarios adaptables a su vida y no a la agencia, como una editora que argumentaba que tenía una tienda de abarrotes y ella no podía trabajar por la mañana, sólo por la tarde.