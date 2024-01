Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de enero de 2024, p. 5

Morena retrasó el informe de los aspirantes a candidaturas locales aprobados por la comisión de elecciones del partido hasta mediados de febrero, a la vez que mantiene sin fecha concreta la definición de las candidaturas para la Cámara de Diputados y el Senado.

En medio de los retrasos en la definición de las candidaturas, ex panistas y ex priístas que se han sumado a la alianza de la 4T comienzan a sonar a nivel local para ocupar candidaturas.

Luego de que el partido guinda dio a conocer que su abanderado a la alcaldía de la capital yucateca será el ex panista Rommel Pacheco, quien hasta hace unos meses era parte de la bancada del blanquiazul en San Lázaro, en Querétaro, la posible postulación del ex edil de la capital de esa entidad y ex diputado federal panista, Armando Rivera, ha generado división entre morenistas.