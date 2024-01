Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de enero de 2024, p. 4

Río Blanco, Ver., Familiares y amigos de cuatro personas desaparecidas en Ciudad Mendoza en diciembre de 2023 llegaron hasta la ex fábrica de textiles de Río Blanco para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga en el caso, se aceleren las investigaciones y sean localizadas con vida.

Jessica Blanco Tinoco y Martha Julia Sánchez, esposa y madre de Víctor Manuel Adell Sánchez, uno de los ausentes, quien fue visto por última vez en la delegación de Tránsito de Ciudad Mendoza, solicitaron al mandatario que se limpie el nombre de sus hijos, a quienes el gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García, ha vinculado con la delincuencia organizada.