Ahora es distinto , dijo el mandatario, porque es otra la política laboral y México no es país de unos cuantos, es de todos los mexicanos, de todo el pueblo , no sin antes recordar que en los dos movimientos obreros quienes “buscaban la conciliación eran los trabajadores; los que estaban en una actitud cerrada, prepotente, eran los empresarios. Llegó el caso hasta que los trabajadores propusieron que sirviera de intermediario Porfirio Díaz, imagínense, y dijeron los empresarios: ‘no queremos’, porque se sentían los dueños de México, hasta tratar como inferior al mismo Porfirio Díaz… más que enfrentamiento se dio una brutal represión … muchos perdieron la vida”.

Desde el estallido de las tres huelgas, en 2007, dos gobiernos ( Borolas y Peña Nieto) no hicieron otra cosa que dar carta blanca al barón y reprimir a los huelguistas; el tercero, en orden cronológico, de López Obrador, intentó conciliar y en 2019 encargó a Luisa María Alcalde (la misma de los enjuagues en la huelga de Notimex), entonces al frente de la Secretaría del Trabajo, instalar una mesa de negociación para que las partes llegaran a un acuerdo y así poner fin al conflicto. La actual titular de Gobernación incumplió la instrucción presidencial: la mesa brilló por su ausencia y el problema se agudizó, mientras Larrea –uno de los dueños de México– no dejó de acumular fortuna e impunidad.

No es gratuito que el dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, denuncie que Larrea acumula cada vez más ri-queza, pero se niega a resolver las demandas de los obreros de las minas que llevan más de 16 años en huelga sin que la autoridad laboral haga nada para obligarlo a sentarse a la mesa de ne-gociación; es insultante su fortuna y deplorable que se le permita pasar por encima de los dere-chos de quienes, con su trabajo, le han posibili-tado lograr tales ganancias; no son cuestión de dinero los conflictos sin resolver en las tres minas, sino por capricho y soberbia. Para Larrea no existen los mineros que ponen en riesgo sus vidas; hay elementos suficientes para que le retiren las concesiones, pero no hay voluntad política para hacerlo ( La Jornada, Andrea Becerril).

Entonces, cierto es que las cosas han cambiado, porque ahora es otra la política laboral , pero también lo es que los barones dueños de México permanecen intocados.

Día tras día (y lleva menos de un mes al frente del Ejecutivo) crece la protesta de los argentinos –incluidos los que votaron por él– contra el esperpéntico Javier Milei, quien parece decidido a matar de hambre a sus representados . Y cercano está el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo.

