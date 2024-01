E

l laberíntico juicio de Donald Trump o, para ser más exactos los múltiples juicios en su contra, no tienen fin. Al parecer, uno de ellos, el que se refiere a su papel de incitador a la rebelión del 6 de enero de 2020 en contra del gobierno, concluirá muy pronto en la Suprema Corte.

La razón de tal supuesto se deriva de la determinación de la Corte del Estado de Colorado en la que establece que Donald Trump no es elegible para aparecer en las boletas de votación para las elecciones del próximo noviembre, con base en la interpretación de la sección tercera de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual establece que después de haber jurado respetar la Constitución de Estados Unidos, nadie que haya participado en un acto de insurrección en contra del gobierno podrá volver a ostentar un cargo civil o militar . A partir de la trascendencia histórica de esta decisión, probablemente varios estados invocarán dicha enmienda y hacer lo mismo que Colorado, mientras muchos otros seguramente no repetirán tal decisión. Así las cosas, la Suprema Corte de Estados Unidos será la que en última instancia decida sobre este espinoso asunto.

Es vox populi que, dada la conformación actual de la Corte Suprema, en la que hay seis jueces conservadores, tres de ellos nominados por Trump cuando fue presidente, la decisión última será anular la que tomó la Corte de Colorado, por lo que Trump sí pudiera aparecer en las boletas de votación. Uno de los argumentos que se presume usarán en su interpretación de la mencionada enmienda es que, en último término, no se puede negar a los electores el derecho a votar por quien ellos quieran. De ser el caso, vale preguntar si los derechos de las mayorías se violaron en otras decisiones no menos trascendentes, como por ejemplo el derecho al aborto, o la de Gore vs Bush, que abrió las puertas de la Casa Blanca a este último.