Pero no es éste sino un botón de una amplia muestra. En Baja California, en el colmo de la desmemoria histórica y el pragmatismo complicitario, se han abierto las puertas a Jorge Hank Rhon, uno de los herederos de la fortuna que armó Carlos Hank González, uno de los principales ejemplos, junto con el ex presidente Miguel Alemán, de la conversión de la riqueza pública en privada, de la utilización de los cargos públicos para la prosperidad empresarial.

Jorge Hank Rhon es dueño del hipódromo de Tijuana y del negocio de apuestas del Grupo Caliente. El semanario Zeta mantiene una página de señalamientos enfilados a Hank por el asesinato, el 20 de abril de 1988, de quien era codirector fundador de ese medio, Héctor Félix Miranda, apodado El Gato. Todos los caminos indagatorios condujeron al hipódromo antes mencionado y al todopoderoso Hank, pero sólo fueron procesados y sentenciados personajes a su servicio, quedando el patrón como sospechoso sin castigo.

Ha buscado Hank Rhon ser gobernador de Baja California en dos ocasiones y ya fue presidente municipal de Tijuana. Y ahora es el virtual dueño del Partido Encuentro Social (PES), con el que Morena ha hecho alianza para las próximas elecciones estatales, cediéndole dos candidaturas a diputados locales por Tijuana y postulaciones en dos municipios de aquella entidad, muy mal gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien llegó a nombre de Morena (con un especial apoyo de Mario Delgado), pero en su actuar, antecedentes y entorno familiar lo que ha regido es una especie de panismo teñido de guinda.

Tan estrafalaria e incongruente es esa alianza que el propio beneficiario Hank ya ha soltado críticas duras al gobierno obradorista, en particular por temas de seguridad pública. ¿Ha cambiado México con AMLO?, se le preguntó y, con sarcasmo, dijo que sí, pero para mal: México está de la repatada, cómo no lo habrá cambiado (...) ¡Llevan 365 muertos en estos seis días! No jueguen, eso no había, la inseguridad está boyante, pésima la seguridad en el país . AMLO sí está acabando con la pobreza, uno por uno, taca-taca-taca .

¿Por qué ceder espacios y poder a representantes del más emblemático aprovechamiento de los cargos públicos y el erario para el enriquecimiento escandaloso? ¿Es tanta la necesidad electoral o de financiamiento, venga de donde venga? ¡Hasta mañana!

