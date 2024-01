Página/12 y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 8 de enero de 2024, p. 24

Buenos Aires., El abogado Juan Grabois, fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, actualmente Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), y líder del frente Patria Grande, aseguró ayer que la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ex presidente Mauricio Macri preparan un golpe contra el mandatario Javier Milei, quien a su vez calificó a sus opositores de idiotas útiles por criticar su decreto que modifica más de 300 normas y leyes e incluye una reforma laboral invalidada por la justicia.

Lo quiere voltear, y está clarito, es Victoria Villarruel, junto con Mauricio Macri. Están preparando el golpe. Se los digo a los votantes de Milei. Lo van a ir viendo , advirtió el dirigente social, quien también fue líder de los cartoneros de la ciudad de Buenos Aires.

En entrevista televisiva, el ex precandidato presidencial subrayó: no nos miren a nosotros...vamos a combatir las políticas inconstitucionales que impulsa el presidente. Respetamos al pueblo que lo votó, los que no lo respetan son los que están conspirando .

Las declaraciones de Grabois se conocieron luego de que circularon versiones de contactos entre Villarruel, también titular del Senado, y Macri, fundador de Propuesta Republicana (PRO), quien disfruta del verano en el club Cumelén, de la ciudad Villa La Angostura.

La respuesta del gobierno llegó de parte de Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza, quien afirmó que con esa acusación, Grabois “quiere salir en los medios, busca un poco de cámara. La verdad es que no me lo puedo tomar en serio. Villarruel es una de las fundadoras de La Libertad Avanza y Macri hace el papel de ex presidente.

Estábamos yendo hacia atrás y ahora vamos para adelante. Hay un plan de reformas que va a cambiar a Argentina , indicó, y remarcó que el mandatario siempre planteó que había que hacer “reformas de shock, que eran muchas”, sostuvo Marra al defender las últimas medidas adoptadas por el gobierno.