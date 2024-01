En Ucrania, las defensas antiaéreas derribaron 21 de 28 drones lanzados por Rusia anoche, indicó ayer Kiev. Rusia también lanzó tres misiles antiaéreos contra Ucrania. Jersón sufrió ataques de artillería desde zonas pro rusas que se saldaron con dos muertos y varios heridos.

Pentágono ya no podrá abastecer Patriot a Kiev

Funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono dijeron que Estados Unidos ya no podrá seguir abasteciendo a Ucrania de misiles interceptores para los sistemas antiaéreos Patriot, informó The New York Times, citado por RT.

El costo de un misil es de entre 2 y 4 millones de dólares. Los Patriot son importantes para Ucrania, al ser capaces de derribar misiles balísticos que son de los más difíciles de interceptar del arsenal ruso.

La ministra del Exterior de Japón, Yoko Kamikawa, anunció ayer que su país enviará a Japón 37millones de dólares para financiar un sistema de defensa antidrones, informó Europa Press.