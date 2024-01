Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Lunes 8 de enero de 2024, p. 8

La artista mexicana Ana Paola Marín, conocida por sus actuaciones en series como Monarca, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe y en la película Sin origen (2020) de su compatriota Rigoberto Castañeda, da el salto de la actuación a la música y prepara el lanzamiento de su primer sencillo, Quédate.

El tema fue grabado en los estudios de Frat Records de la Ciudad de México, con el cual Marín invita al público a que se sumerja en su mundo emocional y se conecte con su sinceridad ; también comienza su carrea musical “con pasión y cuidado, pues ese tema representa un sueño que ha estado madurando durante mucho tiempo.

“La música siempre ha sido parte de mi vida. Desde chiquita me atrajo la magia de las melodías. Esta pasión la llevé en silencio en mi carrera de actuación, la cual me brindó la posibilidad de desarrollar habilidades artísticas, pero la música me enamora.