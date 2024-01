Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 8 de enero de 2024, p. 8

María y Jesús son una pareja de cuarentones que acaban de ser padres de un niño. Su relación marital no pasa por el mejor de los momentos, pero lo que no imaginan es que comprar una mesita para adornar el comedor se convertirá en la peor decisión de sus vidas y las cambiará radicalmente.

El desenlace de la historia se podrá ver a partir del próximo viernes en salas mexicanas cuando se estrene la película española independiente La mesita del comedor, escrita, dirigida y actuada por Caye Casas, quien en entrevista con La Jornada señala: Quería hacer una película que cuando la vieras nunca olvidaras .

La mesita del comedor tiene el particular estilo de Caye Casas, quien mezcla géneros y peculiaridades personales que no dejan indiferente al espectador. Un filme cien por ciento independiente que fue rodado en una semana en un departamento y una tienda de muebles.

Casas confesó que no hizo caso a la premisa de Alfred Hitchcock no muestres a un niño muerto en la pantalla ni filmes con animales y niños . Acá, asegura el director español, “es todo lo contrario. Me di cuenta, junto con mi coguionista y pareja Cristina Bobía, de que queríamos que fuera un trabajo inolvidable, que quien la viera no la pudiera olvidar, aunque quisiera. Esto no es tan fácil porque en el momento actual, cuando las plataformas de streaming y los grandes estudios son bastante conservadores y hacen muchos productos que desechables –una especie de comida rápida visual– nosotros queríamos ir a contracorriente y generamos una historia que quien viera no pudiera olvidarla”.

Por otro lado, agrega Casas: “Queríamos hacer una película de terror que no repitiera los clichés del género. También exponer nuestros miedos, no a los zombies, monstruos ni a los hechos paranormales, sino a la vida, a lo cruel que puede ser el destino cuando tienes mala suerte. A partir de todo eso escribimos La mesita del comedor y nos dimos cuenta de que era una cinta muy arriesgada, que nadie nos la iba a producir, pero si la queríamos filmar porque va a contracorriente de la típica película de lo que se suele hacer actualmente”.