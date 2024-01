Daniel López Aguilar e Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Lunes 8 de enero de 2024, p. 6

De 1988 hasta el día de su muerte, en 1994, Kurt Cobain plasmó sus pensamientos más íntimos en un diario. En cartas, dibujos, comentarios humorísticos y esbozos de letras de canciones, el vocalista y líder de la agrupación estadunidense Nirvana legó un testimonio de primera mano que puede considerarse su mejor biografía.

No leas mi diario en mi ausencia. Vale, ahora me voy a trabajar. Esta mañana, cuando te levantes, por favor, lee mi diario y trata de entenderme , escribió el cantante, considerado la estrella de rock más influyente de su generación.

Publicados en español en 2003 por la editorial Reservoir Books, con edición de Clara Drechsler y Harald Hellmann, Kurt Cobain: diarios (2002) revelaron a un artista que defendía los derechos de las mujeres, lidiaba con la heroína, amaba la música y el arte en general, pero al mismo tiempo se frustraba con la fama y sufría de continuos dolores estomacales.

“La televisión es lo peor que hay en este planeta –aseguraba el guitarrista zurdo–. Mis letras son un montón de contradicciones. Se dividen a partes iguales entre opiniones y sentimientos sumamente sinceros y refutaciones sarcástico-humorísticas, espero, hacia los estereotipados ideales bohemios, desfasados hace años.

“Me gusta seguir la carrera de los artistas en sus inicios, cuando luchan por conseguir el éxito. Me gusta saber todo sobre ellos, y si no se dispone de la suficiente información, bastará con la prensa sensacionalista.