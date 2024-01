Es mejor arder que apagarse lentamente , escribió el músico para cerrar su carta de despedida, dirigida a Boddah, su amigo imaginario de la infancia. La frase proviene de la canción Hey, hey, my, my, del canadiense Neil Young.

▲ Junto con Dave Grohl y Krist Novoselic, Cobain debutó en el género grunge. Foto Ap

Nirvana visitó México en 1990, cuando se presentaron en el club nocturno Las Iguanas, en Tijuana, Baja California. Debutaron en el grunge, subgénero del rock, con su álbum Bleach, publicado en 1989 por el sello discográfico independiente Sub Pop.

En 1991 lanzaron su segundo disco Nevermind, grabado en los estudios de David Geffen en Los Ángeles, California, el cual, sin duda, los catapultó a la fama mundial. Con el tema Smells like Teen Spirit la banda pasó de tocar en lugares pequeños a presentarse en estadios. Sin embargo, el éxito no fue suficiente para sacar a Cobain de sus crisis económicas, pues siguió durmiendo en su automóvil y con problemas legales, pues le retenían regalías.

El tercer disco, In Utero, se lanzó en 1993, meses antes de la muerte de Cobain y la separación oficial de la banda, convirtiéndose en una de las producciones más valoradas para los fanáticos. El año pasado, la placa cumplió 30 años y se lanzó una edición especial con nuevas canciones, que consiste en ocho discos, una con cinco cedés, una edición en vinilo y otra en versión digital. Además, está acompañada de un libro de 48 fotos inéditas de Nirvana y un fanzine de 20 páginas.

Hace unos días, al abrirse de nuevo ante la opinión pública el tema del caso Epstein y los documentos desclasificados, se difundió en redes sociales que Kurt Cobain se habría referido a la isla del empresario, señalando que ahí pasaban cosas turbias, antes de su muerte, lo cual es falso.

En realidad Cobain mencionó el caso de la actriz Frances Farmer, a quien el grupo Nirvana dedicó la canción Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle.

Por otra parte, Spencer Elden, el niño que aparece en la portada del disco Nevermind, volvió a demandar a la banda por pornografía infantil. Los acusados promocionaron pornografía infantil de Spencer de manera intencional y comercial e hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promoverse a sí mismos y su música a costa de Spencer , dice el texto de la denuncia presentada en un juzgado californiano hace unos días.

Kurt Cobain habría cumplido 57 años el próximo 20 de febrero.

Su fama actual es impresionante, quizá mayor que la que tuvo en vida, pues es recordado por los jóvenes de su época y admirado por las nuevas generaciones, que visten playeras con el nombre de la banda, como referente de rebeldía y libertad.