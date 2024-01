Pese a las diferencias de pensamiento entre ambos escritores, Cortázar fue gran seguidor de Jorge Luis Borges (Argentina, 1899-Suiza, 1986), quien le publicó un texto por primera vez. En el prólogo que hizo al libro de Cortázar, Cartas a mamá, Borges relata el suceso: “Hacia 1947 yo era secretario de redacción de una revista casi secreta que dirigía la señora Sarah de Ortiz Basualdo. Una tarde nos visitó un muchacho muy alto con un previsible manuscrito. No recuerdo su cara; la ceguera es cómplice del olvido. Me dijo que traía un cuento fantástico y solicitó mi opinión. Le pedí que volviera a los 10 días.

“Antes del plazo señalado, volvió. Le dije que tenía dos noticias. Una, que el manuscrito estaba en la imprenta; otra, que lo ilustraría mi hermana Norah, a quien le había gustado mucho. El cuento, ahora justamente famoso, era el que se titula ‘Casa tomada’.

Años después, en París, Julio Cortázar me recordó ese antiguo episodio y me confió que era la primera vez que veía un texto suyo en letras de molde. Esa circunstancia me honra.

Por su parte, Cortázar habla de Borges en una carta que envió al escritor cubano Roberto Fernández Retamar, en octubre de 1968: “En principio soy –y creo que lo soy cada vez más– muy severo, muy riguroso frente a las palabras. Lo he dicho, porque es una deuda que no me cansaré nunca de pagar, que se lo debo a Borges. Mis lecturas de los cuentos y de los ensayos de Borges en la época en que publicó El jardín de senderos que se bifurcan me mostraron un lenguaje del que yo no tenía idea”.

Su prolífica pluma se interrumpió el 12 de febrero de 1984, cuando murió a los 70 años. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la tumba donde yace Carol Dunlop, su última esposa.