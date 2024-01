Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de enero de 2024

A ocho meses de que el Congreso local aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, a fin de subsanar un vacío legal sobre el procedimiento para ratificar en el cargo a la persona titular del organismo, el pleno definirá hoy en sesión extraordinaria si la fiscal Ernestina Godoy Ramos continúa al frente por cuatro años más, una vez que el próximo miércoles concluye el periodo para el que fue designada.

Ante la dificultad de reunir los votos suficientes de al menos dos terceras partes del pleno por la postura anticipada de la oposición (PAN, PRI y PRD) de votar en contra del dictamen, la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, sostuvo que el tema ya no es un asunto de votos, sino de concluir un proceso legislativo para no incurrir en una omisión , y en caso de que la fiscal no sea ratificada, permitir que el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) inicie el proceso para proponer una terna de candidatos a ocupar el cargo, lo que, estimó, ya no decidirá ésta, sino la próxima legislatura.

No descartó, sin embargo, la posibilidad de reunir la votación requerida, y eso lo sabe la oposición, lo que explica su intento de impedir el extraordinario y la continuación de su campaña negra en contra de la fiscal, ahora con el presunto plagio de su tesis, y en ese escenario tampoco desestimó el riesgo de que pretendan reventar la sesión.

Ya desde la sesión del 9 de mayo pasado, cuando se votaron las reformas a la Ley Orgánica de la fiscalía para establecer el procedimiento de ratificación, el Congreso fue cercado por simpatizantes del PAN que intentaron impedir los trabajos del pleno.