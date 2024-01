Este es un movimiento social que no para, nosotros no nos podemos burocratizar, no llegamos a la jefatura de Gobierno o no vamos a la Presidencia de la República para llegar a un cargo; vamos a un nuevo encargo que nos da el pueblo de México.

A Sheinbaum y a Brugada las recibieron, en ambas asambleas, con los tres Reyes Magos, partieron rosca y a las dos les tocó muñeco.

Caso Zaldívar

La propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de consultar a la Suprema Corte de Justicia, a la que toca analizar posibles infracciones electorales del ministro Arturo Zaldívar, fue rechazada. Como se recordará, el ex ministro fue denunciado por actos anticipados de campaña y ejercicio indebido del cargo al manifestar sus intenciones de colaborar con Sheinbaum tras renunciar a la Corte, pero antes de que el Senado aceptara la dimisión.

Por mayoría de tres votos contra dos, el asunto, derivado de una queja de Xóchitl Gálvez, se returnó a la magistrada presidenta Mónica Soto, quien elaborará un nuevo proyecto de sentencia.

