Se va a hacer valer el derecho a la salud, porque la salud, como la educación, no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. Atención médica completa, con todos los medicamentos gratuitos para todos los mexicanos... Ese es el tema, el asunto pendiente que tengo, pero lo voy a resolver antes de que me vaya a finales de septiembre , afirmó.

En lo que me falta voy a seguir atendiendo todo, pendiente de todo, pero le voy a poner atención especial a los servicios de salud. Antes de que yo me vaya van a quedar funcionado como lo merece el pueblo: centros de salud, hospitales, con equipo, con médicos generales, con especialistas, con estudios, con intervenciones quirúrgicas, medicinas , prometió.

Acompañado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes y funcionarios federales y locales, López Obrador recordó que “acabamos de inaugurar una megafarmacia porque no quiero que falte una sola medicina en ningún pueblo, por apartado que esté de las ciudades del país.

Dicen mis adversarios que no voy a poder, porque en una ocasión dije que el sistema de salud va a quedar como el de Dinamarca. No, no va a quedar como el de Dinamarca, va a quedar mejor que el de Dinamarca, ¡me canso ganso! , aseveró efusivo en el campo Los Cardenales, de Tepeaca, en el centro del estado, donde encabezó una ceremonia vespertina en la que se informó de los avances de los Programas para el Bienestar.

El porvenir, asegurado

Por la mañana, el Presidente estuvo en Chicoloapan, en el oriente del estado de México, donde al compartir un mensaje por el Día de Reyes afirmó que el porvenir está asegurado .

Acompañado de la gobernadora Delfina Gómez y otros funcionarios, expresó que “entre todos ya construimos las bases, los cimientos para la transformación del México más justo y más igualitario.

Hacia adelante van a continuar todos los programas de bienestar. Yo ya no voy a estar porque ya estoy cumpliendo mi ciclo, ya me voy a jubilar, ya entregué el bastón de mando y voy a entregar la banda presidencial, porque la persona que me va a sustituir es puro corazón, es igual que el que está hablando , agregó.

Tanto en su visita al estado de México como a Puebla, el tabasqueño resaltó que en su administración no se han permitido actos corruptos. “Por eso no hay gasolinazos, por eso no aumentan los impuestos, por eso México ahora es reconocido como un país seguro para la inversión y está llegando inversión extranjera, foránea, como nunca, récord, porque saben que el peso es la moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar, superpeso. Al carajo con la corrupción , declaró.

(Con información de Arturo Sánchez Jiménez)