El ensayista francés Roland Barthes escribió en su libro Mitologías que el público de la lucha no acude a presenciar un triunfo como ocurriría en el boxeo, por ejemplo. La afición del pancracio quiere ver sobre todo pasiones en estado de pureza, qué importa si el castigo es real o no, por mencionar un lugar común de los detractores, lo que de verdad interesa es que ese sufrimiento sea significativo. En la lucha, como en los antiguos teatros, no se tiene vergüenza del propio dolor, se sabe llorar, se tiene gusto por las lágrimas , plantea el escritor.

Esta joven de 17 años fue una de los tres ganadores del torneo Lucha por el barrio: la búsqueda de la nueva estrella de la lucha libre, proyecto organizado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y la empresa Lucha Libre AAA Worldwide, que otorgará un contrato por un año a los tres ele-gidos. En el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera combatieron ayer 22 contendientes, de más de 200 participantes desde que comenzó la justa en noviembre, frente a un jurado integrado por gladiadores profesionales de la Triple A, pero sobre todo ante un público que no es espectador pasivo, sino par-te medular del elenco que da vida a este espectáculo. La gente no viene a ver lucha, sino a ser parte de ella.

▲ En el gimnasio Juan de la Barrera 22 gladiadores participaron en la contienda denominada Lucha por el barrio: la búsqueda de la nueva estrella de la lucha libre, en la que los hermanos Legendario y Black Angelo 3G, así como Lady Wind resultaron ganadores. Foto Yazmín Ortega y Juan Manuel Vázquez

Los hermanos Legendario y Black Angelo 3G, segundo y primer lugar en este torneo, refrendan ese código moral de la lucha. Son la tercera generación de una dinastía. El abuelo Black Angelo, un patriarca que vivió la época dorada del cuadrilátero en los años 60, perdió la máscara ante el mítico ídolo El Santo.

Una mentada de madre es un premio a mi trabajo , dice orgulloso Legendario; venimos de un linaje de rudos, entonces sabemos que si la gente se enoja y nos insulta, no es para ofendernos. Así es como reconocen nuestro trabajo y eso significa que estamos haciéndolo bien .

Black Angelo 3G le da la razón y recuerda alguna mala noche de trabajo, cuando el público no les silbó ni los abucheó. El verdadero casti-go para un luchador es el desdén.

Cuando no te pelan, cuando nadie se mete contigo ni te insulta, eso quiere decir que no estás conectando con ellos. Es horrible eso. Cuando la gente te grita enojada hasta se me enchina la piel de la emoción y más ganas me dan de hacer mi trabajo, porque eso es lo que fueron a ver y yo estoy para dárselos , completa Black Angelo 3G.

Gabriel Tejeda es un aficionado fiel, de esos que se transforman en las butacas de una arena. Acude con máscara para sentir que es un personaje más en esta función. De hecho lo es, porque su papel es gritarle a sus favoritos e insultar a los que encarnan sus opuestos. Cuando pide sangre no es que quiera ver la verdadera agonía de un luchador, pide sufrimiento enmarcado dentro de los límites de lo simbólico.

La lucha libre mexicana es única y por más competencia que exista hoy con la popularidad y los millones de dólares de la de Estados Unidos, aquí hay algo irrepetible , cuenta Gabriel.