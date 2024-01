Periódico La Jornada

Domingo 7 de enero de 2024, p. a12

A la vida, ganas; a los sueños, alas

Los sueños, las frustraciones, las experiencias y el paso del tiempo convergen en este libro, con el cual el autor busca comprender y razonar los sucesos que denominamos los más trascendentes en esta experiencia compartida que es la vida, como el amor, el primer beso, la alegría, la amistad, las vergüenzas, los miedos, los errores como hijos y como padres, aprender a dar la bienvenida y a decir adiós.

El autor nos demuestra que lo que vivimos no es lineal, sino un cúmulo de experiencias que pueden determinar, o no, nuestro inminente paso por la existencia. Mientras, el texto amarra esas vivencias y las enmarca en las estaciones: la joven Primavera, el enérgico Verano, el melancólico Otoño, para culminar con nuestro último Invierno.

Autor: Alejandro Ordóñez

Editorial: Penguin Random House

Viento de primavera

Esta antología poética de Alaíde Foppa reúne su obra publicada en libros desde 1945 hasta 1979.

Es probable que sea más conocida como activista feminista, crítica de arte o académica; sin embargo, su poesía era ella, su ser más íntimo, más cercano a sí misma, más sincero, ha declarado su hijo Julio Solórzano Foppa.

Gracias a esta edición, vuelven a circular los poemas de quien fue desaparecida y asesinada en Guatemala durante un viaje para visitar a su madre.

Comprende un prólogo de Elena Poniatowska, ensayo que la periodista escribió pocos años después de la desaparición de su amiga.

En su poesía, Foppa busca la simplicidad máxima. Aborda temas que van desde la confesión de los ángeles e inquietudes del ser, hasta el cuestionamiento mismo de la condición femenina, la maternidad, el vínculo con los hijos o la alabanza de la feminidad.

Autor: Alaíde Foppa

Editorial: Fondo de Cultura Económica

El amor es imposible: Ocho tesis filosóficas