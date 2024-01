Apenas entré y se escuchó el ruido del checador que registró mi automóvil. En ese momento apareció de entre los coches un trabajador; con insistencia me ofreció limpiar los faros delanteros y traseros del auto por 200 pesos , narró Graciela, quien iba acompañada por su hija adolescente, y ante su obstinada actitud se sitió intimidada.

El hombre siguió con el ofrecimiento: podría pulirme todo el auto y me lo entregaría en muy buenas condiciones y sin raspones por 800 pesos . La mujer ya había entregado las llaves y ante tanta insistencia aceptó, además porque el trabajador le dijo que tres personas más lo ayudarían y cada uno se llevaría 200 pesos.

Al regresar se dio cuenta que el vehículo estaba sucio, sin aspirar y mucho menos pulido, por lo cual se negó a pagar, pero fue amenazada y al estar sola con su hija se preocupó y les dio 600 pesos.

No obstante, la queja más recurrente en estos estacionamientos del centro de la ciudad es la maña que tienen para cobrarte de más. No respetan sus mismas cuotas, porque me pasé una fracción querían casi 50 pesos, les reclamé, pero les valió , comentó Arturo Miranda.

Ante los constantes abusos, los afectados hacen un llamado a las autoridades de la Ciudad de México y de la alcaldía Cuauhtémoc para impedir que sigan los abusos en estos negocios.