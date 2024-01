▲ En la zona ecológica hay casas de loza y otras que se erigieron con desechos y material reciclable, sin que hasta el momento las autoridades hayan intervenido. Los cobros por ingresar en automóvil o para hacer sederismo son irregulares y no se sabe en qué se utilizan los recursos. Foto Pablo Ramos

En un recorrido por la zona, la comunera del pueblo La Magdalena Contreras, Claudia Rivera, dijo que antes de la pandemia, en 2020, acostumbraba correr con sus familiares, por lo que aseguró que no estaban dichos asentamientos irregulares en los que incluso el acceso está restringido con una puerta de tubo galvanizado con malla ciclónica.

Al respecto, la habitante de El Ocotal, Brenda Olmos, recordó que a finales del año pasado con protestas evitaron que los propios pobladores aumentaran de 10 a 30 pesos el cobro para permitir el acceso a senderistas y ciclistas, así como los 10 pesos por cada persona que ingresara en vehículo, cuando la tarifa es de 10 pesos por automotor.

Al lamentar que no se cuide el bosque, permanezca con basura en algunas zonas y no ser escuchada por ser joven y mujer, acusó a los comuneros porque incluso realizaban doble cobro a los visitantes que veían caminando en el bosque, quienes eran obligados a pagar otros 30 pesos porque ya no estaban en su vehículo.

Señaló que con las manifestaciones se evitó que aplicaran de manera unilateral el incremento, al recordar que no fue un acuerdo de la asamblea de los comuneros, además de que no se tiene conocimiento del total de los ingresos, uso y destino de los recursos que se obtienen por el pago de los visitantes.