l 18 de diciembre murió Arno J. Mayer (1926-2023), el historiador estadunidense de origen judío-luxemburgués, autodefinido marxista disidente de izquierdas . En 1940, junto con su familia –aunque unos de sus abuelos murieron en el gueto de Theresienstadt en Chequia ocupada–, logró huir de los nazis. Sus principales campos de estudio han sido historia política europea del siglo XX, la diplomacia (donde rompía con una regla no escrita de que uno tenía que ser un diplomático para escribir de ella), el periodo 1914-1945 (que ha bautizado como la crisis de los 30 años al estilo a la Guerra de los Treinta Años 1618-1648), el Holocausto, el sionismo y la violencia en la política.

Mayer formó parte –bien escribía Enzo Traverso hace exactamente un año en un exquisito perfil que hoy se lee como un obituario– de una extraordinaria generación de eruditos judíos de habla alemana, como George L. Mosse, Raul Hilberg, Peter Gay o Fritz Stern (siendo Mayer uno de los pocos marxistas de este grupo) que nacieron en Europa entre el final de la Primera Guerra Mundial y el ascenso de Hitler y que acabaron exiliados en Estados Unidos. Sus hábitos mentales , forjados por los cataclismos del siglo XX les han dado un agudo sentido de la historia , algo que supieron traducir en la escritura y así contribuir a nuestra comprensión de la modernidad (bit.ly/3tGAbNn).

Mientras otros historiadores de diplomacia estudiaban relaciones entre estados, Mayer en los libros como Wilson vs. Lenin: orígenes políticos de la nueva diplomacia (1959) y Política y diplomacia del establecimiento de la paz (1967) insistía en que las relaciones exteriores se entendían mejor mirando adentro . A las relaciones internas y las luchas por el poder: la Innenpolitik. La cúspide de este argumento fue su libro más importante, La persistencia del viejo régimen (1981), en el que argumentaba, contrariamente al mainstream, que Europa en las vísperas de la Primera Guerra no era ni moderna ni liberal, con aristocracia y no burguesía que reinaba realmente y que fue este atraso y decadencia interna de los beligerantes que los llevó a la guerra. Un análisis de particular importancia para pensar en las maneras en que hoy son la descomposición interna de Estados Unidos con su orden constitucional arcaico diseñado para proteger a las clases terratenientes, blancas y esclavizadoras, el poder de la nueva aristocracia billonaria y la implosión de bidenismo que en realidad alimentan sus guerras imperiales vía proxys (Ucrania e Israel) y como, a la luz de la guerra en Gaza, queda claro que los impulsos reaccionarios en la sociedad y el gobierno no provienen (sólo) del trumpismo, sino del seno del liberalismo.