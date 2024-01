Jessica Xantomila y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de enero de 2024, p. 6

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una vez más un llamado a Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD, para que no incluya a menores de edad en sus promocionales sin las autorizaciones correspondientes o que en caso de no contar con éstas, edite las imágenes o videos para no identificarlos.

Lo anterior, luego de que un ciudadano presentó una queja contra Gálvez, por la presunta vulneración al interés superior de la niñez en la difusión de una publicación en la red social X (antes Twitter).

La comisión determinó como procedente ordenar el retiro de la publicación, pues la denunciada no aportó los documentos de consentimiento que justificaran la aparición de menores de edad.

En otro asunto, las consejeras Claudia Zavala y Rita Bell López, así como el consejero Arturo Castillo resolvieron impedir a 35 personas aspirantes al cargo de supervisora electoral y/o capacitadora asistente continuar con el procedimiento de reclutamiento y contratación respectivo, para investigar su presunta afiliación a Morena.