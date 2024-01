Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 6 de enero de 2024, p. 5

La solicitud de amparo presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la sentencia que confirmó la absolución de Rosario Robles en el desvío de más de 5 mil millones de pesos, no suspende el fallo judicial, lo que busca la institución federal es el pago de la reparación del daño; sin embargo, es improcedente porque un tribunal determinó que no cometió delito la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, afirmó el abogado Epigmenio Mendieta.

No está suspendido el fallo absoluto, la resolución dictada está firme. No ha cambiado el resultado de la sentencia, y la suspensión, obtenida mediante la interposición del amparo directo, tiene como propósito mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta que se resuelve el fondo del asunto , indicó el litigante.