Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 6 de enero de 2024, p. 19

Londres. Una tercera tanda de documentos judiciales vinculados al caso de tráfico sexual el financiero Jeffrey Epstein y su pareja, Ghinslaine Maxwell, fue desclasificada ayer; se trata de 29 nuevos documentos, que comprenden un total de 411 páginas y que se suman a los numerosos que han salido a la luz esta semana.

La nueva tanda incluye declaraciones, en las que la víctima Victoria Giuffre señaló haber mantenido relaciones sexuales con el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, cuando era menor de edad, entre otras figuras prominentes como presidentes extranjeros , cuyos nombres no son revelados, informó RT.

El medio Democracy Now publicó que el ex presidente estadunidense Bill Clinton amenazó en una ocasión a la revista Vanity Fair para que esta no escribiera sobre el caso Epstein, según contó Giuffre en uno de los correo electrónicos recientemente revelados.

También hay detalles de mensajes telefónicos de Abigail Wexner, esposa del antiguo director de Victoria’s Secret, Les Wexner, así como los términos de búsqueda que utilizaron los abogados para rastrear los ordenadores de Maxwell entre otras revelaciones que involucran al inversionista multimillonario Glenn Dubin, a los actores Kevin Spacey y Chris Tucker, entre otros.