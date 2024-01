Después del barroquismo hagiográfico de Elvis (Baz Luhrmann, 2022), Priscilla ofrece la contraparte, mostrando el lado privado y doméstico del ídolo, según lo padece su pareja. Como la película está basada en el libro Elvis and Me, escrito por la propia Priscilla con Sandra Harmon, y la biografiada funge además como productora ejecutiva, no podía esperarse un mínimo esbozo crítico de la protagonista.

La película está armada básicamente sobre escenas de alcoba, pero Coppola nos escamotea el primer encuentro realmente sexual entre la pareja, enfocando los diferentes fetiches de Elvis: su gusto por las fotos Polaroid, el experimentar con LSD, la afición de leer libros místicos y, claro, el atiborrarsede pastillas.

Desde luego, como no trata la versión mitológica de Presley, sólo lo veremos entonar en privado una canción de Jerry Lee Lewis (quien también se casó con una adolescente que, en este caso, era su sobrina). Y su repertorio está obviamente ausente de la banda sonora. Mientras la interpretación de Elordi bordea constantemente la caricatura.

Como historia de una toma de conciencia y un proceso de liberación femenina, Priscilla es demasiado tibia. Fiel a su estilo guango, la directora excluye la pasión de su retrato y se vuelve pronto una sucesión monótona de decepciones.

Dudo mucho que el público mexicano se sienta atraído por la película. Baste una prueba: la vi en su función de estreno en una sala de Cinépolis donde yo era el único, solitario espectador.

D: Sofia Coppola / G: Sofia Coppola, basado en el libro Elvis and Me, de Priscilla Presley y Sandra Harmon / F. en C: Philippe Le Sourd / M: Phoenix; canciones varias / Ed: Sarah Flack/ Con: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Dominczyk, Tim Post / P: American Zoetrope, The Apartment, Fremantle. Estados Unidos-Italia, 2023.

