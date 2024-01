En el apogeo de su fama, Soul también llegó a las listas musicales con el sencillo Don’t Give Up on Us.

Soul había vivido en Gran Bretaña durante muchos años, interpretando varios papeles teatrales. En 2001, ganó un caso por difamación contra un periodo”, una obra en la que actuaba Soul, como la peor producción que había visto en su vida, sin haberla visto.

Soul también interpretó al presentador titular del programa de entrevistas Jerry Springer-The Opera en el West End de Londres.

Soul y Glaser tuvieron cameos en la nueva versión cinematográfica de 2004 de Starsky & Hutch, protagonizada por Ben Stiller como Starsky y Owen Wilson como Hutch.