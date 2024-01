Ana Mónica Rodríguez

Sábado 6 de enero de 2024, p. 7

Los nombres de grandes estrellas, sensuales vedetes y prestigiados productores, en voz de Óscar Carapia, permiten rememorar las noches de cabaret y del teatro en México porque ha sido un refugiado del centro nocturno hacia las obras musicales .

Director, coreógrafo y productor, Carapia celebra 30 años de carrera con diversos proyectos, entre ellos, Vedette, show que celebra a la mujer del mundo del espectáculo inmersa en la nostalgia del antiguo cabaret, pero con la visión y estilo del entretenimiento en 2024 , que podrá verse a partir del 16 febrero en el Foro Stelaris del Fiesta Americana Reforma.

Además dirige Leyendas, un show musical, que a partir del 25 de enero en el mismo lugar, rendirá tributo a inolvidables intérpretes que van desde Monna Bell a Lupita D’Alessio, de Angélica María a Roberto Carlos, sin olvidar a José José, Raphael, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocio Dúrcal, Valeria Lynch y Vikki Carr, entre otros artistas.

Con ambas propuestas, Carapia, busca propiciar la intimidad del artista con el público, lo cual ha resultado favorable porque los asistentes conectan con ambos espectáculos, pues están pensados para la época actual .

Sobre su camino de vida y trayectoria recordó: “crecí viendo a una generación trabajar en grandescabarets con vedettes como Olga Breeskin y Lila Deneken y siempre me quedó la idea de hacer algo así, de tal forma que hace dos años iniciamos la aventura de Vedette y hace uno se restrenó en el Foro Stelaris del Fiesta Americana Reforma”.

Este espectáculo, dijo el creativo, “ha sido bien recibido y considero es el regreso del gran cabaret a México, de los shows donde se glorifica el talento de la mujer y la vemos en su máximo esplendor, con vestuario de primera línea, orquesta en vivo y con 80 por ciento del montaje renovado”.

Sobre Vedette –subrayó– que ha existido gracias al talento de las personas que en su momento han estado detrás de la estrellas; he tenido un larga vida en teatro musical y siempre me he jactado de decir que quienes integran los ensambles son igual o más talentosos que quienes estelarizan esas obras .

Así que Vedette “nació como una ventana y un empujón a estos artistas y quienes vean el show se sorprenderán de la capacidad que tiene este grupo de poderosas mujeres” que podrán ser admiradas en el foro de Reforma.