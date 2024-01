Leonardo Mena Gil

Sábado 6 de enero de 2024

Una de las grandes ilusiones de la familia Peñaflor era forjar a un deportista, y el 2024 les concederá un poco más que eso: el debut de Aram Peñaflor Moysen en los Juegos Olímpicos.

El triatleta se ganó su lugar en noviembre de 2023 después de un año repleto de medallas; tres en Copas del Mundo y tres más en los Juegos Centroamericanos.

Aunque los Peñaflor soñaban con formar a un futbolista, la vida les deparó otro camino. Desde chiquito siempre fue el sueño de toda la familia, y crecí con esa idea , reveló el campeón centroamericano.

Hugo Sánchez era su gran inspiración, y aunque su ídolo era el Pentapichichi, no jugaba la mis-ma posición que él. Yo era contención, porque me encanta correr .

En su adolescencia intentó hacer realidad su meta. Durante mucho tiempo el balón fue su mejor aliado. Probó suerte en muchas escuelas de Toluca, la ciudad que lo vio nacer. En esa etapa, sus pensamientos estaban totalmente comprometidos con ser futbolista profesional, hasta que el triatlón apareció en 2012 y lo hizo cuestionarse.

Todos en mi casa son fanáticos del futbol, por lo mismo empecé a practicarlo desde pequeño. Tuve muchas visorías. En algunas me fue bien. Lo intenté con los Diablos Rojos. Fue un selectivo para todo el país, pero no me eligieron esa vez , reveló el triatleta de 24 años.

Su última pretensión con el balompié fue a los 13 años, justo cuando conoció su actual disciplina.